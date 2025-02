Quotidiano.net - Mutilazione genitale femminile: Unicef, Oms e Unfpa chiedono azioni urgenti

"Laè una violazione dei diritti umani che infligge alle bambine e alle donne profonde cicatrici fisiche, emotive e psicologiche che durano tutta la vita. Questa pratica dannosa colpisce oggi più di 230 milioni di ragazze e donne. Si stima che altri 27 milioni di ragazze potrebbero subire questa violazione dei loro diritti e della loro dignità entro il 2030 se non si interviene subito". Lo affermano in una dichiarazione congiunta la direttrice generale dell'Catherine Russell, il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus e la direttrice generale dell'Natalia Kanem nella giornata internazionale di tolleranza zero per le mutilgenitali femminili. I tre organismidi "accelerare il passo, rafforzare le alleanze e costruire movimenti per porre fine alle mutilgenitali femminili".