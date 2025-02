Laprimapagina.it - “Musei da vivere” a Firenze: visite polisensoriali per ciechi e ipovedenti

Un ciclo dipensato per rendere l’arte accessibile a tutti. A partire da sabato 8 febbraio prende il via “da”, una serie di appuntamentidedicati a persone cieche e, organizzati daiCivici Fiorentini e MUS.E. Tre incontri in altrettanti luoghi simbolo della cultura fiorentina, in cui la fruizione delle opere avverrà attraverso il tatto, il suono e il racconto.Si comincia l’8 febbraio alle ore 15 al Museo Stefano Bardini con “Il salotto musicale di Stefano Bardini”, un’esperienza che unisce musica e arte. Il percorso sarà introdotto dall’esibizione del flautista Michelangelo Lazzareschi, che eseguirà brani da Bach a Debussy, per poi proseguire con una visita che farà immergere i partecipanti nell’atmosfera del collezionismo ottocentesco.Il secondo appuntamento è fissato per il 23 marzo alle 11:30 presso il MAD Murate Art District.