Muore travolto dal carico di ghiaia. Ma il titolare della cava viene assolto

Morti sul lavoro. Datori assolti e condannati e parenti delle vittime che chiedono maggiore sicurezza. È delle scorse ore la notizia che è statoil datore di Maurizio Rocchi, 62 anni, morto nel dicembre 2022 mentre stava lavorando all’internoPanni di via Gavardina di Bedizzole. L’uomo è morto attorno alle sei del mattino, quando c’era ancora buio. Era all’interno del cassone di un camion, per motivi mai completamente chiariti. Le ricostruzioni dei fatti erano state due, con opposte dinamiche, ovvero che Rocchi sia entrato autonomamente nel cassone del camion oppure che sia stato trascinato in esso dalla benna di un estore alla cui guida c’era il proprietario dell’impianto estrattivo. La certezza unica è che il lavoratore è statodal materiale appena esto che ilha rilasciato senza sapere che Rocchi si trovasse sotto lache cadeva, che l’ha schiacciato.