Mps | utile 2024 a 195 miliardi ai soci oltre 1 miliardo di dividendi

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 6 feb. (askanews) – Mps ha chiuso ilcon unnetto di 1,951, battendo le stime del consensus degli analisti. Nel 2023 l’era stato di 2,052, a cui contribuirono 471 milioni di rilasci netti di accantonamenti su fondi rischi e oneri. Per gli azionisti arrivanodi euro di: 0,86 euro per azione, con un pay-out ratio sull’ante imposte al 75%, pari a un dividend yield del 14%, tra i più elevati nel settore. Il precedente dividendo – il primo dopo 13 anni – era di 0,25 euro. “Forte di una rete commerciale competitiva, eccellente redditività e solidità patrimoniale”, sottolinea Mps nel comunicato sui risultati di esercizio, “è pronta per realizzare un processo di sviluppo industriale attraverso un’innovativa business combination con Mediobanca per la nascita di un nuovo campione nazionale, a beneficio di tutti gli stakeholder”.