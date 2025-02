Lapresse.it - Mps: “Pronti a far nascere nuovo campione nazionale con Mediobanca”

Monte dei Paschi di Siena (Mps) è pronta a “creare uncon: “Forte di una rete commerciale competitiva, eccellente redditività e solidità patrimoniale, Mps è pronta per realizzare un processo di sviluppo industriale attraverso un’innovativa business combination conper la nascita di un, a beneficio di tutti gli stakeholder”, si legge in una nota sui risultati consolidati preliminari al 31 dicembre 2024.Mps: utile netto a 1,951 mld, oltre 1 miliardo di dividendiMps nel 2024 registra un utile di esercizio di pertinenza della Capogruppo che ammonta a 1,951 miliardi di euro al 31 dicembre 2024, che si compara a un utile di 2,052 miliardi di euro “conseguito nel 2023 (che aveva beneficiato dei sopra citati rilasci netti nella voce degli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri)”.