Quotidiano.net - Mps chiude il 2024 con utile di 1.951 milioni, cedola triplicata e fusione con Mediobanca

Leggi su Quotidiano.net

Mps ha chiuso ilcon undi 1.951, in calo del 4,9% rispetto ai 2.052del 2023, esercizio che aveva beneficiato di rilasci di riserve sui rischi legali per un ammontare di 471. Il risultato, "sostenuto da un'eccellenza operativa", spiega una nota, è in crescita del 16,9% per la parte relativa all'attività caratteristica. Più chela, che sale da 0,25 a 0,86 euro per azione, con un monte dividendi di oltre un miliardo di euro e un pay-out del 75% sull'ante imposte. "Forte di una rete commerciale competitiva, eccellente redditività e solidità patrimoniale, Mps è pronta per realizzare un processo di sviluppo industriale attraverso un'innovativa business combination conper la nascita di un nuovo campione nazionale", indica la banca senese.