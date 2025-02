Calcionews24.com - Moviola Milan Roma, l’episodio chiave del match di Coppa Italia

Leggi su Calcionews24.com

arbitraledelvalido per gli ottavi di finale della2024 2025delladel, valevole per i Quarti di Finale della2024/2025. La situazione raccolta da Piccinini.PRIMO TEMPO Al 14? Abraham rimane a terra per un contatto lieve .