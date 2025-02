Oasport.it - MotoGP, Morbidelli il più veloce nel day-2 dei Test di Sepang. Cresce Bagnaia, problemi per Marquez

Leggi su Oasport.it

Dopo un day-1 caratterizzato da tante cadute e alcuni infortuni (Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez ai box e costretti ad operarsi), si conclude in maniera più lineare la seconda delle tre giornate previste nella finestra dicollettivi ufficiali pre-stagionali dellain preparazione del Motomondiale 2025. Nonostante qualche goccia di pioggia abbia diminuito leggermente l’attività in pista, team e piloti hanno portato a termine il programma di lavoro odierno raccogliendo dati importanti in vista della stagione.Francoha confermato le buone sensazioni di ieri sul circuito malese, firmando addirittura il miglior tempo assoluto con la Ducati GP24 del team Pertamina Enduro VR46 in 1’57?210 e completando in tutto 58 giri. La casa di Borgo Panigale ha piazzato ben quattro piloti nelle prime cinque posizioni, avanzando la candidatura per il ruolo di prima forza in campo anche nel 2025.