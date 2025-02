Trentotoday.it - Motociclista centrato da un'auto sbatte contro il palo della luce

Leggi su Trentotoday.it

Ha 46 anni ildi Storo rimasto coinvolto nelle scorse ore in un incidente stradale in via 11 Febbraio a Ponte Caffaro, frazione di Bagolino, nel bresciano.L’incidente, avvenuto non lontano dall’abitazione dell’uomo, poi elitrasportato al Civile di Brescia, ha coinvolto anche.