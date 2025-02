Lanazione.it - Morto sul lavoro al porto di Genova, l’ultimo messaggio per la mamma

Massa, 6 febbraio 2025 – Accorrono subito nel tentativo di rianimarlo. Il colpo preso alla testa è molto forte. Lorenzo, per tutti semplicemente Lorè, è a terra privo di sensi. Inutili i tentativi di riportarlo in vita. Bertanelli, massese d’adozione, ma originario di Sarzana, non aprirà più gli occhi. Una drammatica notizia arriva daldiin una tranquilla mattinata soleggiata di febbraio. Il 36enne, dipendente della ditta Mcline di Avenza, azienda specializzata in carpenteria, stava lavorando al molo Giano, tristemente noto agli apuani perché nel 2013, il 7 di maggio, crollò la torre piloti, causata dalla collisione con la nave portacontainer Jolly Nero, provocando la morte di 9 persone e quattro feriti, tra cui il secondo capo della Guardia costiera, il carrarese Gianni Iacoviello.