Morto l'erede dei salumi Rovagnati: cade con l'elicottero sulla sua tenuta, aperta un'inchiesta

Lorenzo, 41 anni, amministratore delegato ed erede con il fratello Ferruccio dell’omonimoficio industriale, èinsieme ai due piloti nello schianto di un elicottero avvenuto stasera intorno alle 19.20. Il luogo dell’incidente è a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, vicino alla via Emilia, nella proprietà di un maniero medievale che appartiene alla famiglia. La zona è avvolta da una fitta nebbia. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del Volo (Ansv) ha apertosull’incidente aereo, inviando una squadra investigativa che effettuerà un sopralluogo operativo. Il velivolo è un A109 con marche di registrazione I-CPFL. La procura della Repubblica di Parma ha ordinato il sequestro della scatola nera e dei piani di volo.Lorenzodi un grande marchioTra le possibili cause dell’incidente su cui lavorano gli inquirenti ci sarebbe un errore del pilota causato dalla scarsa visibilità per la fitta nebbia; oppure un guasto meccanico all’elica di coda.