Morto Aldo Tortorella, ex partigiano e storico dirigente del Pci

Roma, 6 febbraio 2025 – Addio ad. L'exdel Pci èla scorsa notte all'età di 98 anni. Tra i primi a darne notizia il presidente nazionale dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, che lo ricorda con il suo nome di battaglia durante la Resistenza, “Alessio”, definendolo “un punto di riferimento per tutta l'Anpi e per tutte le antifasciste e gli antifascisti". Nato a Napoli nel 1926,era infatti membro attivo della Resistenza italiana milanese e del Partito Comunista Italiano durante gli anni dell’università. Arrestato dai fascisti, riuscì a fuggire dal carcere e continuò la sua attività a Genova. Dopo la Liberazione divenne redattore capo dell’edizione ligure dell’Unità, per poi diventare direttore dell’edizione nazionale dal 1970 al 1975.