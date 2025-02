Ilfattoquotidiano.it - Morto Aldo Tortorella, dal pacifismo alla questione morale: così ha tentato di portare il pensiero di Berlinguer nel mondo di oggi

Le sue ultime uscite pubbliche erano come sempre ben radicate sull’attualità: il primo governo guidato da un partito erede del Msi, l’atroce riaccensione della guerra in Medio Oriente. “Avanza anche nel potere governativo una contraffazione della storia volta a riabilitare il fascismo e l’odio verso gli immigrati senza i quali ci sarebbe il disastro economico. Noi vecchi abbiamo fatto quello che abbiamo saputo fare, ma non è stato abbastanza. Adesso tocca ai nuovi compagni e compagne” aveva detto alcuni mesi fa, parlamentare per vent’anni nel Pci, vicinissimo a Enrico, fine intellettuale e prima ancora partigiano col nome di battaglia Alessio. E’la notte scorsa a 98 anni, l’annuncio è stato dato dall’Anpi, l’associazione dei partigiani. Tutta la sinistra è in lutto: messaggi di cordoglio arrivano da tutti i leader della sinistra, presenti e passati, da Elly Schlein a Nicola Fratoianni, da Pierluigi Bersani a Maurizio Acerbo, da Fausto Bertinotti a Maurizio Landini.