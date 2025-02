Lapresse.it - Morto Aldo Tortorella, addio al partigiano Alessio

a Roma all’età di 98 anni. Ad annunciare la scomparsa delè stato il presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo: “Con infinito dolore annuncio la scomparsa del carissimo, il, parlamentare, intellettuale di straordinaria levatura, un punto di riferimento per tutta l’ANPI e per tutte le antifasciste e gli antifascisti. Un compagno”Chi eraè nato a Napoli il 10 luglio del 1926. Sin da giovanissimo partecipa alla Resistenza, venendo anche catturato dai fascisti, ma riuscendo alla fine a fuggire. Attivo anche come giornalista,comincia nelle pagine di Genova dell’Unità e, negli anni Settanta, diventa direttore dell’edizione nazionale. Parlamentare per molti anni, è stato responsabile nazionale della cultura per il PCI e membro nella segreteria di Berlinguer.