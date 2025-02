Dayitalianews.com - Morto a 3 anni durante una lezione di nuoto in provincia di Latina: la vittima è il piccolo Luigi

Un dramma ha scosso la comunità di Fondi, dove un bambino di 3Maggiacomo, ha perso la vitaunadiall’interno di una struttura sportiva. Le circostanze della tragedia sono ancora in fase di accertamento.Il malore e i tentativi di soccorsoL’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando ilha improvvisamente accusato un grave malore. I soccorritori del 118 sono immediatamente intervenuti, tentando di rianimarlo sul posto. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche il trasporto d’urgenza in eliambulanza all’ospedale San Giovdi Dio, ma purtroppo, all’arrivo in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino.Comunità in lutto e avvio delle indaginiLa tragedia ha profondamente colpito le comunità di Fondi e Itri, dove la famiglia del bambino risiedeva.