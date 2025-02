Morto a 3 anni durante una lezione di nuoto in provincia di Latina | la vittima è il piccolo Luigi

Leggi su Dayitalianews.com

Un dramma ha scosso le comunità di Itri e Fondi, dove un bambino di 3M., ha perso la vitaunadiall’interno di una struttura sportiva. Le circostanze della tragedia sono ancora in fase di accertamento.Il malore e i tentativi di soccorsoL’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando ilha improvvisamente accusato un grave malore. I soccorritori del 118 sono immediatamente intervenuti, tentando di rianimarlo sul posto. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche il trasporto d’urgenza in eliambulanza all’ospedale San Giovdi Dio, ma purtroppo, all’arrivo in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino.Comunità in lutto e avvio delle indaginiPer far luce sulle cause del decesso, la Procura diha avviato un’indagine e disposto l’autopsia sul corpo del bambino.