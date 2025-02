Lanazione.it - Morti nell’Archivio, il pm Laura Taddei ha chiesto dieci condanne e un'assoluzione al processo per l'omicidio colposo di Filippo Bagni e Piero Bruni

Arzezo, 6 febbraio 2025 – Il pmhae un'alper l'di, i due dipendenti dell'Archivio di Stato di Arezzo deceduti il il 20 settembre 2018 a causa di una fuoriuscita di gas argon mentre cercavano di capire come mai fosse scattato l'allarme antincendio nell'edificio. Le pene richieste dal pm, dopo due ore di requisitoria, vanno da due anni a otto mesi.Tra gli imputati figurano i due ex direttori e l'ex capo dei vigili del fuoco per i quali l'accusa haun anno e otto mesi con le attenuanti generiche e il responsabile della manutenzione per il quale è stata chiesta una pena di due anni. Un anno emesi invece la pena chiesta per la responsabile dell'ente che si occupava della formazione.