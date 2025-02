Ilgiorno.it - Morte Lorenzo Rovagnati, il dolore dei ragazzi di Pizzaut: l’azienda aveva donato il primo truck per lo street food

Leggi su Ilgiorno.it

Monza, 6 febbraio 2025 –, ristoranti/pizzeria in cui lavoranocon spettro autistico, ha deciso di osservare un momento di silenzio per ricordare, l'amministratore delegato dell'omonima azienda deceduto ieri nel Parmense quando è precipitato l'elicottero sul quale si trovava. "In questo drammatico momento tutti idisi stringono intorno alla famiglia, da sempre a noi vicina. Oggi - hanno scritto sui social - osserveremo un momento di silenzio e di raccoglimento nei nostri ristoranti per ricordare. A lui e alla sua famiglia vanno le nostre preghiere".e la famigliae la loro azienda erano tra i sostenitori di. Nell’ultima sfida di Nino Acampora dedicata alloera stata proprio laa donare lo scorso ottobre unattrezzato "Questodall'aziendaè anche la dimostrazione dell'impegno e sensibilità che alcune aziende ci dimostrano, da anni, ogni giorno -spiegato Acampora – ha aggiunto -.