Ilrestodelcarlino.it - Morte di Andreea, Gresti accusato anche d’istigazione al suicidio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 6 febbraio 2025 – Si aggrava la posizione di Simone, il 46enne ex fidanzato diRabciuc, la ragazza di origine romena che scomparve a Montecarotto il 12 marzo del 2022 dopo aver trascorso la serata a una festa cone altri due amici in un casolare. La giovane venne ritrovata morta il 20 gennaio 2024 in un altro casolare disabitato della zona dove si suicidò, lasciandoun messaggio. Per la sua, tuttora avvolta nel mistero, la Procura di Ancona ha chiesto un processo per l’ex fidanzato della ragazza per i reati di istigazione ale maltrattamenti in famiglia. Oggi, autotrasportatore di Moie, era presente all’udienza con rito abbreviato, in un giudizio distinto a quello delladi. Un’accusa per spaccio di droga, che rappresenta una costola del fascicolo principale aperto dalla pm Irene Bilotta dopo la scomparsa e il ritrovamento di: riguarda cessioni di stupefacenti cheavrebbe compiuto in Vallesinamentre era indagato per la scomparsa della 27enne.