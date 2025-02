Ilgiorno.it - Morta Anna Cicala, l’artigiana delle verdure della latteria di via Bellotti

Milano, 6 febbraio 2025 – La suaera diventata un simbolo, più che dell’eccellenza gastronomica, di un certo modo di mangiare, sempre più raro a incontrarsi a Milano. Genuino, casalingo, sano, sospeso fra tradizione e creatività, con un menu completamente vegetariano. Non per moda, ma per convinzione. Una proposta, dettaglio da non sottovalutare, a prezzi ancora umani, lontanissimi dalle cifre che si possono sborsare in città, anche a pranzo e in posti molto più modesti, dal punto di vistaqualità. Il lutto Il quartiere di Porta Venezia piange la scomparsa di, titolarelain via, nelle vicinanze di viale Piave. Il decesso risale a domenica 26 gennaio, ma la notizia si è diffusa solo in questi giorni. Aveva solo 63 anni. E adesso, complice il tam-tam dei social, sono in molti a ricordare, i suoi piatti forti e il suo sorriso.