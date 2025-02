Morse uno studente in una scuola di Cuneo Il prof a processo | Reazione di autodifesa

Leggi su Open.online

Era stato denunciato da un ex allievo per «lesioni aggravate». Il docente dell’Itis Arimondi-Eula è stato ascoltato oggi – giovedì, 6 febbraio – in tribunale a. A seguito di questo episodio, avvenuto nel 2023 nella sede di Racconigi, l’insegnante era stato destituito. Davanti al giudice ha descritto l’accaduto come «unaquasi inconsapevole di», affermando di avere agito per liberarsi dalla presa del ragazzo. I due erano stati protagonisti di un’animata discussione davanti alla porta della classe, motivata dal rifiuto delessore di concedere all’alunno il permesso di andare in bagno. «Non intendevo fare del male al ragazzo – ha detto il docente – né tantomeno costringerlo con la violenza a tornare al suo posto o a uscire. In ogni caso sono molto dispiaciuto per quanto accaduto».