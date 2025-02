Ravennatoday.it - Moro di Venezia, dubbi sulla conservazione: "Fenomeni di deterioramento già visibili"

Leggi su Ravennatoday.it

IldiIII, varato nel 1990 per partecipare alla Coppa America del 1992, è stato acquistato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale per una cifra pari a 74.000 euro. Dopo un primo periodo in cui è stato esposto accanto al palazzo dell’Autorità.