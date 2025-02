Lanazione.it - Moon suona Chopin per l’Orchestra Leonore

Leggi su Lanazione.it

, come sempre guidata da Daniele Giorgi, torna stasera (ore 20.30) al Teatro Manzoni nell’ultima tappa della tournée invernale per un appuntamento d’eccezione. Solista al pianoforte nell’interpretazione del Concerto n.1 op. 11 diè Arsenii, classe 1999, vincitore assoluto nel 2023 del 64° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, dove si è aggiudicato anche il prestigioso Premio Arturo Benedetti Michelangeli assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria (caso piuttosto raro, dato che questo riconoscimento non veniva concesso da quasi trent’anni) nonché il Premio del Pubblico, grazie al voto online della stragrande maggioranza di spettatori da tutto il mondo. Nato a San Pietroburgo, ha intrapreso lo studio dello strumento all’età di sei anni nel Conservatorio della sua città.