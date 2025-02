Ilgiorno.it - Monza, tifosi in protesta: “Vogliamo il rimborso dei nostri abbonamenti”

– “Svendesi-abbonamento Ac”. “Le promesse fatte in fase di vendita deglisono state tante e puntualmente smentite dai fatti e dalla gestione di una proprietà assente e scellerata. È ora di PRETENDERE rispetto”. Sotto questo slogan sulla piattaforma change.org è partita l’altro giorno una petizione per chiedere undel proprio abbonamento a cui hanno già aderito in poche ore, a ieri sera, 115 persone. Si parla di unsempre più nella bufera. Otto giocatori, quattro dei quali scelti fra i più forti, venduti al mercato di riparazione, con una squadra ultima in classifica che dovrebbe tentare disperatamente di salvarsi. Una pattuglia al loro posto in gran parte in prestito per 6 mesi. Una sensazione di smobilitazione generale e tradimento. “Dire la parola vergognoso sarebbe già un complimento, ci hanno tradito.