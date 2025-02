Ilgiorno.it - Monza Est, la firma più attesa. Nuova stazione sulla linea S7. L’apertura? "Obiettivo 2028"

Leggi su Ilgiorno.it

Sarà una rivoluzione sui binari a. A partire da unainfrastruttura: laEst. Ora è arrivata l’ufficialità, con laieri in Municipio della convenzione tra il Comune die Rfi per la realizzazione dell’opera e la presentazione del rendering del progetto. Unapiccola e moderna, accessibile e con un’ampia pensilina di protezione per i pendolari. Il testo di convenzione, approvato da un paio di mesi dalla giunta, attendeva solo laper vedere ufficializzato l’iter attuativo dell’opera. La fermata ferroviaria è inserita nel Programma regionale della mobilità e dei trasporti ed è considerata strategica non solo nel contesto monzese, ma anche in quello lombardo, motivo per cui a presenziare in Comune è stata anche l’assessora regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi, la quale ha definito "il nodo diun elemento positivo e di attenzione".