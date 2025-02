Inter-news.it - Monza, a sorpresa visite mediche per un ex Inter

Il, a margine della sessione di mercato chiusa lo scorso lunedì, ha iniziato a vedere con attenzione i nomi degli svincolati. I brianzoli stanno valutando un ex attaccante dell’come riportato da Gianluca Di Marzio. EX– Archiviato il mercato invernale, ilha messo nel mirino anche il mercato degli svincolati per provare a dare la svolta decisiva e uscire dal limbo della retrocessione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club della famiglia Berlusconi ha programmato ledi Keita Balde, attaccante exe Lazio. AKeita potrebbe tornare a giocare in Serie A con la maglia dei brianzoli. L’attaccante senegalese dopo le, si allenerà con ile sarà valutato dallo staff tecnico agli ordini di Salvatore Bocchetti. In caso di luce verde, l’exfirmerà un contratto con Adriano Galliani.