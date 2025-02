Ilgiorno.it - Montirone, occhi elettronici sorvegliano il riposo della regina rom

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia) – Tempi duri per i profanatori di tombe al cimitero di, primo hinterland bresciano. Dopo i due saccheggi andati in scena in sequenza a fine 2022 ai danni dei feretri di due fratelli nomadi di 28 e 31 anni, morti 15 anni fa in circostanze drammatiche e rocambolesche, la notte tra martedì e mercoledì era finita nel mirino dei ladri la tombamadre dei ragazzi, unarom seppellita come da tradizione insieme a ori e preziosi. Ma il colpo è naufragato per la presenza delle telecamere e dell’allarme installato dal Comune proprio in seguito alle ultime incursioni. Quando i malviventi venti minuti dopo la mezzanotte si sono intrufolati nel camposanto scavalcando il muro, l’allarme antintrusione è scattato e ha richiamato le forze dell’ordine. I banditi - un paio, inquadrati di spalle dagli- sono riusciti a danneggiare parzialmente la lapide ma hanno dovuto fare dietrofront a mani vuote e darsi a rapida fuga.