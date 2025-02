Sport.quotidiano.net - Montevarchi, allarme difesa. Franco out con il Seravezza

Leggi su Sport.quotidiano.net

Confortato dalla risposta della squadra a Poggibonsi, l’allenatore dell’Aquila Atos Rigucci guarda già alla gara interna con ilPozzi, seconda forza attuale del girone E insieme alla Fulgens Foligno. Un avversario di prima fascia e che nei 10 incontri disputati in trasferta ha perso una sola volta, a fronte di ben 5 successi e 4 pareggi. Deciso a contrastare la forza di un team che all’andata soffrì non poco per piegare i rossoblù, fin dalla ripresa degli allenamenti, ilsta cercando di perfezionare i meccanismi. Soprattutto in, gli aquilotti devono migliorare nella gestione del risultato. In ogni caso, al tecnico è piaciuta la reazione finale che ha propiziato la rete del 2 -2 del giovanissimo Tommasini e l’atteggiamento più grintoso rispetto alla partita persa in casa con l’Orvietana il 26 gennaio.