Montepaschi | utile 2024 a 195 miliardi Con Mediobanca campione nazionale

Banca Monte dei Paschi di Siena ha chiuso ilcon ricavi complessivi per 4.034 mln di euro, in aumento del 6,2% rispetto all’anno precedente. Il margine di interesse al 31 dicembreè risultato pari a 2.356 mln di euro, in aumento rispetto al 2023 (+2,8%, pari a +63,7 mln di euro). Le commissioni nette, pari a 1.465 mln di euro, evidenziano una significativa crescita rispetto a quelle consuntivate nell’anno precedente (+10,8%), riconducibile all’ottima performance dell’attività di gestione/intermediazione e consulenza (+19,0%, pari a +113,7 mln di euro) e alla positiva dinamica dell’attività bancaria commerciale (+4,1%, pari a +29,7 mln di euro).Il risultato operativo netto del Gruppo al 31 dicembreè pari a 1.748 mln di euro, in forte crescita rispetto al risultato di 1.511 mln di euro registrato al 31 dicembre 2023.