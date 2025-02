Ilgiorno.it - Monte Piazzo, la galleria senza pace. Blocco in calcestruzzo travolge un operaio: paura nel cantiere olimpico

Colico (Lecco) – Unamaledetta. Dopo i crolli, gli allagamenti, le ripetute chiusure, anche un grave infortunio. L’altra sera un manovale di 41 anni ha rischiato di morire nella, il tunnel della Statale 36 tra Colico a nord e Dorio a sud, in Alto Lario. Un concio indi una decina di tonnellate gli è crollato addosso: lo ha travolto e colpito alle gambe. Il 41enne, manovale specializzato della Crezza, impresa di prefabbricati in conglomerati, insieme ai colleghi, stava effettuando i lavori di consolidamento e di messa in sicurezza della canna sud della, quella in cui corre la carreggiata in direzione di Lecco e Milano. Si tratta di unin vista del Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, perché da lì passeranno atletici, tecnici, preparatori, giornalisti, spettatori per le gare che si disputeranno in Valtellina.