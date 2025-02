Monfalcone a scuola le ragazze col niqab identificate ogni mattina Protesta il Pd | Inaccettabile

Leggi su Open.online

Da mesi,giorno le studentesse dell’Istituto Pertini di(Gorizia) che indossano ilvengonoprima di entrare a. All’inizio dell’anno erano cinque, ma una si è ritirata. Arrivate all’istituto per «i servizi della Sanità e l’Assitenza sociale» vanno con una professoressa in un’aula del piano terra, e lì si sollevano il velo integrale che lascia scoperti solo gli occhi per provare la loro identità. Una pratiche che nell’istituto friulano è ormai la normalità, tanto che molti dei compagni dellenon hanno mai menzionato la pratica ai loro genitori. Il velo che lascia scoperti solo gli occhiLe studentesse che indossano ilin classe sono un ridotta minoranza. Mentre è nutrita la comunità musulmana di. Il 25% dei residenti del Comune è di religione islamica, il 30% è straniero.