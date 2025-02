Lapresse.it - Mondiali sci 2025, oggi in tv il Super G femminile: dove vederli

di scia Saalbach entrano nel vivo, giovedì 6 febbraio, con il. Sarà possibile vedere la gara in diretta e in chiaro in tv su Rai 2 e Rai Sport HD, con il racconto di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Sarà possibile anche seguirla anche su Eurosport, quindi per gli abbonati sulle piattaforme DAZN e Sky. Dopo l’oro conquistato nel parallelo, l’Italia sogna ancora in grande grazie soprattutto alla formidabile coppia formata da Federica Brignone e Sofia Ga, entrambe già a segno in stagione e protagoniste della straordinaria doppietta di Garmisch-Partenkirchen, con la Brignone a precedere la Ga di appena un centesimo di secondo.