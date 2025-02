Lettera43.it - Mondiali di sci, SuperG femminile: argento per Brignone, quinta Goggia

Federicad’aidi sci a Saalbach. Sulle montagne dell’Austria, l’azzurra ha conquistato infatti il secondo posto nel, disciplina in cui è seconda anche nella classifica di Coppa del mondo. La 34enne lombarda ha terminato la gara a soli 10 centesimi dalla medaglia d’oro – la prima nell’individuale dell’edizione – andata alla padrona di casa Stephanie Venier, che ha chiuso con il tempo di 1.20.47. Terzo posto, a pari merito, per la giovane americana Lauren Macuga, al suo esordio nella competizione, e per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Enorme delusione per Sofia, che ha visto sfumare ancora una volta la prima vittoria ai: per lei quinto posto, ai piedi del podio dato l’ex aequo del bronzo, per appena sei centesimi. Male anche Lara Gut-Behrami, regina della disciplina, solo settima.