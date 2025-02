Ilfattoquotidiano.it - Mondiali di sci, Brignone è d’argento nel SuperG femminile: “Orgogliosa, gara non nelle mie corde”. Goggia quinta

Dopo la storica medaglia d’oro conquistata dall’Italia nel parallelo a squadre miste, si arricchisce il bottino azzurro aidi sci di Saalbach: Federicaottiene la medaglianel. La valdostana ha disputato una grandissima, ma Venier è riuscita a far meglio di soli 10 centesimi con una parte centrale precisissima. Prestazione opaca per Sofia, con qualche sbavatura sul percorso che non le ha permesso di raggiungere il podio e ha chiuso inposizione.“Fare bene in un grande evento del nostro sport è speciale. Sono, sicuramente non era unmie. – ha ammessoai microfoni di Rai Sport poco dopo la discesa – Mi sono detta di aprire il gas. Non c’era una curva che chiudeva, serviva velocità. È una bella emozione.