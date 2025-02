Tg24.sky.it - Mondiali di sci a Saalbach, Brignone vince l'argento in SuperG

per Federicaneldisputato sulla pista 'Ulli Maier' a-Hinterglemm in Austria. L'azzurra è arrivata seconda in 1.20.57. Oro in 1.20.47 all'austriaca Stephanie Venier e bronzo ex aequo in 1.20.71 alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie ed alla americana Laurence Macuga. Quinto posto in 1.20.77, e dunque con distacchi minimi dal podio, per l'altra azzurra Sofia Goggia.diventa così la nuova vicecampionessa del mondo diigante. La campionessa valdostana è rimasta ad un solo decimo dal titolo iridato. Delusione invece per Lindsey Vonn, uscita di pista. La favorita Lara Gut-Behrami si classifica ottava.