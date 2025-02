Oasport.it - Monaco sbotta: “Se Sinner deve andare ogni volta al Quirinale…Ormai dobbiamo capire una cosa”

Leggi su Oasport.it

Sono state giornate di polemiche dopo la vittoria di Jannikagli Australian Open 2025. Il n.1 del mondo, trionfatore per la secondaconsecutiva a Melbourne, ha deciso di non prendere parte all’incontro che c’è stato il 29 gennaio al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un’occasione nella quale il capo dello Stato ha ricevuto le squadre italiane di Coppa Davis e di BJK Cup che si sono imposte nelle massime competizioni a squadre di tennis (uomini e donne) nel 2024.Una defezione che ha fatto storcere il naso a una percentuale di opinione pubblica, conche si è giustificato con un certificato medico, venendo poi immortalato in foto sui social alcuni giorni dopo a sciare a Plan de Corones, lì dove risiedono i suoi genitori. A dire la sua in merito è stato Guido, commentatore tecnico di Eurosport, nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.