Anteprima24.it - Molinaro (M5S): “Furti e criminalità in aumento nel Vallo di Diano e nel Cilento: serve un Commissariato di Polizia nel Golfo di Policastro”

Tempo di lettura: 2 minuti“La preoccupante escalation die atti criminosi che sta colpendo ildie ilnon può più essere ignorata. Ogni giorno emergono nuovi episodi di: da Auletta a Buccino, da San Gregorio Magno fino ale aldi. I ladri agiscono con audacia, colpendo abitazioni e auto, portando via beni di valore, ma soprattutto violando la sfera più intima delle persone: la loro casa, la loro privacy, la loro sicurezza. Il danno subito dai cittadini non è solo economico, ma psicologico ed emotivo. La paura di trovarsi di fronte a intrusi nel cuore della notte, il senso di vulnerabilità e l’angoscia per la violazione della propria intimità domestica sono ferite profonde, difficili da rimarginare. I cittadini, esasperati e angosciati, sono costretti a organizzare ronde notturne per difendere le proprie case.