Noinotizie.it - Modugno: donna scomparsa, rintracciata da un maresciallo dei carabinieri Nei giorni scorsi

Di seguito un comunicato diffuso dai:Nella serata dello scorso 31 gennaio, presso gli uffici della Stazione deidi Bari San Paolo, si è presentato il marito di unaallontanatasi qualche ora prima dal reparto di psichiatria dell’ospedale “San Paolo”, dove, il giorno precedente, era stata ricoverata a causa di gravi problemi psichiatrici sfociati nel tentativo di suicidio attraverso l’assunzione di un mix di farmaci.L’uomo, una volta accortosi della fuga, ha subito cercato di risalire alla posizione, tentando di mettersi in contatto telefonico con la moglie che nel frattempo aveva spento il proprio cellulare. Così, temendo seriamente per la sua incolumità, ha deciso di rivolgersi ai, trovando nel, addetto alla ricezione denunce, una risposta immediata e parole di confronto per tranquillizzare la figlia minore, tredicenne.