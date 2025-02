Mistermovie.it - Mister Movie | Robert De Niro Protagonista del Thriller “The Whisper Man” su Netflix

Detornerà sul grande schermo con TheMan, un nuovopoliziesco targato. Il film è basato sull'omonimo romanzo bestseller di Alex North del 2019 e segnerà un altro importante progetto per l'attore, che aveva già collaborato con lo streamer nel 2019 con The Irishman. La produzione dovrebbe iniziare in primavera sulla costa orientale degli Stati Uniti.Un Caso di Rapimento e unioso Serial KillerLa trama di TheMan si sviluppa attorno a una scrittrice di romanzi gialli vedova che, dopo il rapimento del figlio di otto anni, chiede aiuto al padre separato, un ex detective della polizia ormai in pensione. Durante l’indagine, emergerà un inquietante collegamento con un vecchio caso di un serial killer condannato noto come "TheMan".