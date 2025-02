Mistermovie.it - Mister Movie | Pupi Avati svela: «Sono povero, ora pago l’affitto»

A 86 anni,continua a essere una delle menti più prolifiche del cinema italiano. Con il suo nuovo film "L'orto americano", che segna il quarantacinquesimo capitolo della sua carriera lunga sessant'anni, il regista dimostra di avere ancora tanto da dire. La pellicola sarà proiettata nelle sale a partire dal 6 marzo, ma dietro la gioia per il suo nuovo progetto c'è un'amara riflessione sullo stato attuale del cinema in Italia.oggi: «l'affitto. Se vendessi surgelati sarei milionario»Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera,non ha nascosto le sue preoccupazioni riguardo al futuro del cinema italiano. Il regista ha affermato senza mezzi termini: «Siamo davvero a un passo dal baratro, anzi ci siamo già dentro». Parole che riflettono un disagio profondo per il panorama attuale, segnato da una crisi economica che colpisce anche il settore cinematografico.