Mistermovie.it - Mister Movie | M3gan 2.0, ecco il nuovo trailer italiano ufficiale

Leggi su Mistermovie.it

L'intelligenza artificiale si fonde con il cinema horror in "", un thriller che ridefinisce il concetto di compagna robotica. La protagonista è una bambola dall'aspetto incredibilmente realistico, progettata per essere l'amica perfetta di ogni bambino e un valido supporto per i genitori. Il film esplora il lato oscuro della tecnologia e le sue implicazioni, offrendo una narrazione avvincente e inquietante.2.0L'ingegnosa mente dietro la creazione diè Gemma, interpretata da Allison Williams, nota per il suo ruolo in "Get Out". Geniale roboticista, Gemma sviluppa questa sofisticata intelligenza artificiale con l'obiettivo di offrire ai bambini un'amica fidata e ai genitori un aiuto insostituibile. Grazie alla sua capacità di apprendere, osservare e interagire,diventa una guida educativa, una confidente e una protettrice per il bambino a cui viene affidata.