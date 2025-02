Mistermovie.it - Mister Movie | Il produttore di Black Panther 3 rompe il silenzio su Denzel Washington

Leggi su Mistermovie.it

L’universo cinematografico Marvel potrebbe presto accogliere una delle leggende di Hollywood. IlNate Moore, in un’intervista a Screen Rant per la promozione di Captain America: Brave New World, ha affrontato le recenti speculazioni sulla possibile partecipazione di3.in3? IlNate Moore apre alla possibilitàAnche se Moore ha sottolineato di non aver ancora discusso concretamente con Ryan Coogler, attualmente impegnato sul set del suo nuovo progetto Sinners, ha espresso il suo entusiasmo per un’eventuale collaborazione con l’attore due volte premio Oscar.La Marvel è pronta ad accoglierePur non confermando alcun dettaglio concreto, Moore ha chiarito che la porta è assolutamente aperta per: "È troppo presto per dirlo, ma ovviamente se un attore del calibro divuole entrare, troveremo un modo per farlo accadere".