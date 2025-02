Mistermovie.it - Mister Movie | Il Centro Commerciale del film L’alba dei morti viventi è stato venduto

Leggi su Mistermovie.it

La storica location di L'alba dei(Dawn of the Dead), uno dei più influentihorror di sempre, sta per affrontare un cambiamento che potrebbe segnare la fine di un'epoca.Walmart Acquisisce il Monroeville Mall, IldelL'alba dei: La Fine di un'Icona del Cinema Horror?Il Monroeville Mall in Pennsylvania, teatro dell'iconicodel 1978 diretto da George A. Romero, èrecentemente acquisito da Walmart, che, insieme a Cypress Equities, ha in programma una vasta riqualificazione della struttura. Questo sviluppo minaccia di cancellare per sempre una delle pietre miliari della storia del cinema horror, sollevando preoccupazioni tra i fan e gli storici del cinema.Il Monroeville Mall: Un'Icona dell'Orrore e della Critica SocialeQuando Romero ha scelto il Monroeville Mall come location per L'alba dei, non si trattava solo di una scelta pratica.