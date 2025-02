Mistermovie.it - Mister Movie | Il cast di Sunny Dancer: Neil Patrick Harris e altri si uniscono al film di Bella Ramsey

, James Norton e Jessica Gunning sialdi, la nuova commedia romantica di formazione diretta dall'attore e regista George Jaques. Il, che esplorerà il tema della resilienza giovanile, sarà prodotto da Ken Petrie per 27 Ten e da Jaques per Athenaeum Productions, con l’obiettivo di una distribuzione nel Regno Unito nel 2026."": Il Nuovodi George Jaques conLa trama disegue Ivy, una giovane ragazza che, dopo aver affrontato un percorso di remissione dal cancro, viene mandata controvoglia in un campo estivo per adolescenti sopravvissuti alla malattia. Inizialmente scettica e riluttante, Ivy considera l’esperienza come qualcosa di “imbarazzante” e del tutto evitabile. Tuttavia, col tempo scoprirà cheè molto più di un semplice campo: è un luogo in cui si riscoprono l’amicizia, l’amore e l’ottimismo, trasformando un’esperienza indesiderata nei momenti più preziosi della sua vita.