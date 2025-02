Mistermovie.it - Mister Movie | Harrison Ford e l’Addio a Indiana Jones: La Reazione all’Insuccesso di “Dial of Destiny”

Nonostante il capitolo conclusivo della saga dinon abbia ottenuto il successo sperato,ha dichiarato di essere comunque soddisfatto di aver dato un'ultima avventura all'iconico archeologo. Il filme il Quadrante del Destino, uscito nel 2023 e diretto da James Mangold, ha chiuso la storica saga con una performance deludente al botteghino, maha accettato il risultato con filosofia.Il Commento disul Flop di "of"In una recente intervista rilasciata al Wall Street Journal Magazine, il candidato all'Oscar ha riflettuto sulla tiepida accoglienza riservata al film. "Le cose vanno così", ha dichiarato, aggiungendo che è stato lui a volere un’ultima storia per il suo personaggio. "Quando Indy ha sofferto le conseguenze della vita che aveva vissuto, ho voluto un’altra occasione per prenderlo in braccio, scrollargli la polvere e vedere cosa sarebbe successo".