Mister Movie | Grande Fratello | Javier Martinez e Helena Prestes un amore nato e finito in 24 ore

La casa delha assistito a un nuovo capitolo della sua appassionante telenovela. Dopo un avvicinamento travolgente, la relazione traè giunta al termine in modo inaspettato.In un confronto chiarificatore,ha espresso i suoi dubbi sulla relazione, ammettendo di non sentirsi pronto per un impegno serio. "Non riesco a dare il 100% di me stesso in questo momento", ha confidato al modello argentino, spiegando che ha bisogno di maggiore chiarezza su se stesso e sui suoi sentimenti., visibilmente delusa, ha accettato la decisione di, pur non nascondendo il suo dispiacere. "Siamo su due livelli diversi", ha ammesso la modella brasiliana, consapevole che l'sbocciato nella casa delnon poteva durare a lungo.