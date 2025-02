Mistermovie.it - Mister Movie | Drink and Be Merry, Jefferson White insieme al Regista Adam Volerich Debutta con una Nuova Commedia Natalizia

Il cinema natalizio sta per accogliere un nuovo titolo destinato a lasciare il segno. Il, al suo debutto nel lungometraggio, ha appena concluso la produzione diand Be, unadrammatica indipendente ambientata durante le festività. Il film vede come protagonista, noto per il ruolo di Jimmy Hurdstrom in Yellowstone, e vanta un cast corale ricco di talenti.Una Storia di Natale tra Realismo e IroniaAmbientato in un bar malfamato di New York nei giorni che precedono il Natale del 2019, il film segue le vicende di Chet (), un barista in crisi esistenziale, intrappolato in una routine che sembra non offrirgli vie di fuga. Tra clienti abituali solitari e misantropi, il protagonista cerca di trovare un equilibrio tra la sua realtà quotidiana e il desiderio di riscoprire lo spirito delle feste.