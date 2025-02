Mistermovie.it - Mister Movie | Brian Cox e Henry Winkler Protagonisti della Nuova Commedia “Old Pals” di Neon

La casa di produzioneha ufficialmente annunciato il cast principale di Old, unache vedràCox (Succession),(Barry), Emma Roberts (Come ti spaccio la famiglia) ed Evan Rachel Wood (Westworld). Il film sarà diretto da Wendey Stanzler, vincitrice di un Emmy e nota per il suo lavoro su serie di successo come Sex and the City e Parks and Recreation.OldconCox eclass="wp-block-heading">La trama di Oldruota attorno a due comici ormai vedovi, Ira (interpretato da) e Jimmy (Cox), che vengono forzatamente avvicinati dalle loro figlie (Emma Roberts ed Evan Rachel Wood). Nonostante iniziali contrasti e caratteri opposti, i due uomini intraprenderanno un viaggio ricco di momenti comici e di crescita personale, dimostrando che l’amicizia può nascere anche tra le persone più improbabili.