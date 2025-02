Mistermovie.it - Mister Movie | Ben Stiller Smentisce Elon Musk per presunti Finanziamenti USAID per il Suo Viaggio in Ucraina

Benha categoricamente negato di aver ricevuto fondi dall'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale () per il suoumanitario in, avvenuto dopo l'invasione russa. L'attore e regista ha risposto con fermezza alle accuse, definite da lui stesso come "bugie provenienti dai media russi", chiarendo di aver finanziato autonomamente ilsenza alcun sostegno economico da parte dell’agenzia governativa.Le Accuse e la Propagazione della Fake NewsLe insinuazioni sono nate da un video pubblicato su X (ex Twitter) da un account chiamato "Patriot Lady". Il filmato sosteneva cheavesse speso 4 milioni di dollari per organizzare la visita diin, ma tali affermazioni sono state rapidamente smascherate come false. La clip, infatti, è stata realizzata per sembrare un servizio di E! News, sebbene la rete abbia confermato che il video non sia autentico e non provenga dai loro canali ufficiali.