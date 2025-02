Mistermovie.it - Mister Movie | Ben Affleck dirigerà il thriller sui rapimenti Animals e reciterà al fianco di Gillian Anderson

Leggi su Mistermovie.it

Bentorna dietro la macchina da presa con, il nuovoprodotto da Netflix che lo vedrà anche nel ruolo di protagonista. Il progetto segna il ritorno alla regia dell'attore dopo il successo di Air (2023) e si preannuncia come un film ricco di tensione eo.Cosa Sappiamo di ""?I dettagli della trama disono ancora avvolti nel segreto, ma secondo Deadline, la storia ruoterà attorno a un rapimento, suggerendo una narrazione carica di suspense e colpi di scena. Oltre ad, il cast vedrà la partecipazione di, che sarà anche produttrice del film attraverso Artists Equity, la compagnia fondata dae Matt Damon.A bordo del progetto come produttori ci sono anche nomi di spicco come Matt Damon, Dani Bernfield, Gerry Cardinale, Brad Weston e Collin Creighton.